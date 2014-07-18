"Sollte das Flugzeug verschwinden, so sieht es aus"

Der mögliche Abschuss der MH17 wurde in den letzten Stunden zu dem Thema in den sozialen Netzwerken. Nicht nur wurde die erste Meldung über das Verschwinden auf Facebook gepostet, während der Suche und nach der traurigen Gewissheit offenbahrten die Plattformen so manche Überraschung, traurige Gewissheit und hinterfragenswürdige Meinung.





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