"Sollte das Flugzeug verschwinden, so sieht es aus"

Reformpartnerschaft im Check: Gesundheit
9 Minheute
Von WZOn
Der mögliche Abschuss der MH17 löste in den sozialen Netzwerken unglaubliche Diskussionen und Nachwirkungen aus - Ein Überblick.
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Der mögliche Abschuss der MH17 wurde in den letzten Stunden zu dem Thema in den sozialen Netzwerken. Nicht nur wurde die erste Meldung über das Verschwinden auf Facebook gepostet, während der Suche und nach der traurigen Gewissheit offenbahrten die Plattformen so manche Überraschung, traurige Gewissheit und hinterfragenswürdige Meinung.
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