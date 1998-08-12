Sommer-Kuschel-Disco-Hits

Sommer, Sonne, Hitze und kein Meer. Die Glücklichen, die nicht im Büro oder einem anderen Ort ihre Arbeit verrichten müssen, können es sich in Wien zumindest an einem der



zahlreichen Badeplätze gemütlich machen. An solchen Tagen gibt es nicht nur Sehnsucht nach Wasser und Eis, sondern auch nach passender Musikbeschallung. Zu laute Töne oder laue Melodien sind verpönt,



Songs, die ins Ohr gehen, typische Sommerhits eben, gefragt. Meist suggerieren diese Songs Urlaubsfreuden und andere Vergnügungen, für die es aber · wie schon Ideal in den 80ern sangen · zu heiß ist.



Wer hört diese Lieder nicht gerne, während man/frau so still und leise vor sich hinschwitzt?



In Wien gibt es nun einen Radiosender mit dem es sich gut transpirieren läßt. Radio Energy, der Shooting-Star am Privatradio-Himmel, versteht es ausgezeichnet, die richtige Sommerhit-Mischung zu



servieren. Der Wortanteil ist minimal, und wenn schon der Moderator etwas bekannt gibt, dann nur die Routen der "Schwarzkappler" oder die aktuellen Temperaturen im 16. Wiener Gemeindebezirk. Sonst



sprudeln nur Kuschel-Disco-Hits über den Äther. Diese haben zuwenig Beats per minute, um trotz der Hitze zum Tanzen zu animieren, aber zuviele, um einzuschlafen · also gerade richtig für den Sommer.



Erstaunliche musikalische Erkenntnisse wird man durch Radio Energy zwar nicht gewinnen, dem Sommer in der Stadt seine positiven Seiten abgewinnen aber durchaus.