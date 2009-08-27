Wer hat noch nicht, wer will noch einen? Real Madrid lädt zum Sommerschlussverkauf. Es gibt alle Arten von Fußballern, große, kleine, schnelle, treffsichere. Die besten Stücke sind allerdings schon weg. Wesley Sneijder wechselte bereits zu Inter, Klaas-Jan Huntelaar zum AC Milan. Arjen Robben ist noch auf Lager, die Bayern haben ihr Interesse schon bekundet. Gabriel Heinze ist dagegen bereits für gerade einmal 1,5 Millionen über den Ladentisch gegangen, macht für Real einen Reinverlust von zehn Millionen Euro. Bei Sneijder waren es gar zwölf, bei Huntelaar nur fünf, also fast schon ein gutes Geschäft. Royston Drenthe und Rafael van der Vaart sind noch zu haben. Wer am längsten wartet, zahlt am wenigsten. Die Madrilenen wollen sie vor Ladenschluss (31. August) noch verkaufen. Um jeden Preis. Vielleicht könnte sich da ja auch für Salzburg etwas ergeben ...