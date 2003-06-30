Sommerzeit im Sommerradio

Dass es Sommer ist und die Ferienzeit beginnt, merkt man Jahr für Jahr an den Radioprogrammen und den diversen Hörer-Aktionen. Antenne Vorarlberg etwa sucht in einem Gewinnspiel unter dem Motto "In manchen Situationen wär ein Klo wünschenswert! Wo hätten Sie's denn gerne?" die "kreativsten und skurrilsten Ideen fürs besondere Plätzchen". Ich nehme an, dass die Radiomacher dabei insbesondere vom Wörtchen "still" inspiriert worden sind: Wahrscheinlich soll man sich in Hinkunft auch beim Aufsuchen des "stillen Örtchens" mit passender Musik berieseln lassen. Die Privatradios haben für diese Marktlücke gewiss das Geeignete auf Lager. Wer mitmachen will, mailt seine verrückten Gedanken an hotline@antenne.vol.at oder greift zum Telefon 0800- 10 36 36. Während beim "Häusel"-Spiel ein Einkaufsscheck in der Höhe von 4.000 Euro winkt, kann man beim "Radio 4/4 - das Magazin" (Mo. bis Fr.: 15.04 bis 16 Uhr) ab sofort jede Woche eine Sommerparty gewinnen - inklusive "Radio NÖ-Pagodenzelt mit kompletter Einrichtung und allen kulinarischen Köstlichkeiten". Man muss dafür allerdings eine knifflige Aufgabe in kürzester Zeit lösen. Den täglichen Aufruf zur Anmeldung gibt's nach 14.45 Uhr auf Radio NÖ.



Für alle, die ins Ausland verreisen, heißt es nun Abschied nehmen von Radio Österreich International. Das heuer mit dem Concordia-Publizistikpreis für Pressefreiheit ausgezeichnete Kurzwellenradio ROI wird durch "Radio Österreich 1 International" ersetzt. Ob und wie sich diese Neuerung bewährt, sollte man beobachten, handelt es sich dabei doch um eines unserer wichtigen "Fenster nach außen".