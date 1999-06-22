Sondersitzung nach dem Brand im Tauerntunnel: Katastrophenbewältigung

Bemerkenswert war sie in vieler Hinsicht, die Sondersitzung am 2. Juni, die von den Freiheitlichen nach dem Brand im Tauerntunnel beantragt worden war. Sie war konstruktiv, denn sie führte



zu einem Ergebnis.



Es bildeten sich nicht alltägliche Allianzen. So etwa verteidigten die Liberalen die Freiheitlichen. Die Grünen wiederum stimmten als einzige Fraktion für den Dringlichen Antrag der Freiheitlichen.



Für Erstaunen oder besser gesagt für Befremden bei der SPÖ sorgte, daß die FPÖ neben der Debatte zu ihrem Dringlichen Antrag auch eine Anfragebeantwortung eingefordert hatten. Und zwar ausgerechnet



zu einer Anfrage des Salzburger SPÖ-Abgeordneten Johann Maier an Wirtschaftsminister Farnleitner zu Problemen der Verkehrssicherheit.



Minister gesucht



Im Gegensatz zu anderen Sondersitzungen verlief diese auch relativ sachlich - von wenigen polemischen Passagen abgesehen. Auch die bei Sondersitzungen bereits zum Ritual gewordene



Geschäftsordnungsdebatte ging eher ruhig über die parlamentarische Bühne.



In der vermeintlichen Annahme, daß Bundeskanzler Klima zur Debatte des Nationalrats kommen würde, forderte der Freiheitliche Klubobmann Herbert Scheibner auch die Anwesenheit von Wirtschaftsminister



Hannes Farnleitner und Verkehrsminister Caspar Einem ein. Liberale und Grüne unterstützten ihn.



ÖVP-Klubobmann Andreas Khol teilte daraufhin mit, daß Minister Farnleitner seine Reise nach Japan wegen der Sondersitzung abgesagt hätte und dem Nationalrat zur Verfügung stünde. Minister Einem



dagegen, so betonte SPÖ-Klubobmann Peter Kostelka, wäre bei einer Sitzung im Bundesrat und könne daher nicht kommen. Scheibners Forderung wurde daher mehrheitlich abgelehnt.



Massive Kritik



Für drei Stunden wurde die Sitzung dann unterbrochen, um den Regierungsmitgliedern Zeit zur Beantwortung des Dringlichen FPÖ-Antrages zu geben. Ein Antrag, in dem die Freiheitlichen der Regie



rung Unfähigkeit attestierten und dem Bundeskanzler vorwarfen, daß er "als oberster Krisenmanager nicht Willens sei, Krisenvorsorge zu betreiben". Denn immer schon sei der Tauerntunnel als



gefährlich eingestuft worden. Am 1. 9. 1998 wären zudem aber noch das Gefahrengutbeförderungsgesetz in Kraft und damit alte Verordnungen außer Kraft gesetzt worden. Seither, so der Vorwurf, wären zum



Beispiel Begleitfahrzeuge für Gefahrengüter beim Passieren von Tunnels nicht mehr zwingend vorgeschrieben. Hauptangriffspunkt war aber die gefährliche Baustelle im Tunnel, durch die die



Katastrophe ausgelöst wurde. Denn dort krachte ein Lastwagen in eine Wagenkolonne, die vor einer im Tunnel installierten roten Ampel angehalten hatte. Er drückte vier PKW auf einen mit Lack beladenen



LKW. Es kam zu mehreren Explosionen und einem Inferno aus Flammen, dichtem Rauch, beißendem Gestank und 1200 Grad Hitze. Zwölf Menschen fanden darin den Tod.



Um solchen Katastrophen entgegenzusteuern, forderten die Freiheitlichen daher in ihrem Dringlichen Antrag vor allem eine bundesweite Erhebung aller besonderen Gefährdungspotentiale und die Schaffung



einer bundesverfassungsrechtlichen Generalkompetenz zur Bekämpfung von Katastrophenfällen.



Tunnelbau und Geldfrage



Zur Debatte stand nach Aufnahme der unterbrochenen Sitzung aber vorerst ein anderes Thema. Denn der Freiheitliche Klubobmann Scheibner mußte feststellen, daß Bundeskanzler Viktor Klima, entgegen



angeblicher Versprechungen, nicht gekommen war. Es kam zu einer neuerlichen Geschäftsordnungsdebatte, in der Scheibner die Anwesenheit des Bundeskanzlers einforderte.



Der Bundeskanzler, so teilte SPÖ-Klubobmann Kostelka mit, müsse an diesem Abend, dem Vorabend des EU-Gipfels, in Köln sein. Klima ließ sich durch Staatssekretär Wittmann vertreten. Gekommen war aber



Verkehrsminister Einem. Was Scheibner aber keineswegs besänftigen konnte. Gleich zu Beginn seiner Rede zur Begründung des