Sonnenschein für Opel?

Solarworld könne Bargeld in Höhe von 250 Mio. Euro und Bankkredite von 750 Mio. Euro vorbehaltlich einer Bundesbürgschaft bereitstellen, hieß es in der Mitteilung. Dafür wolle man eine Ausgleichszahlung von einer Mrd. Euro. Nach dem Bekanntwerden der Pläne sackte die Solarworld-Aktie um 15 Prozent nach unten.



Der bisher ausschließlich in der Solartechnologie aktive Konzern will mit der Übernahme Opel zum ersten "grünen" europäischen Autokonzern weiterentwickeln. Weder die deutsche Bundesregierung im Allgemeinen noch das Finanz- und Wirtschaftsministerium wollten den Vorstoß des börsenotierten Unternehmens kommentieren.



Solarworld: Kein Werbegag



Der Chef von Solarworld, Frank Asbeck, sagte, Solarworld meine das Angebot "todernst". "Kennen Sie die Geschichte von David und Goliath? Größe war noch nie entscheidend." Auch ein riesiger Konzern wie die Opel-Mutter General Motors (GM) sei von der Pleite bedroht. "Wichtig ist, dass man Zukunftsmärkte erkennt." Äußerungen von Analysten, Solarworld wolle nur die Werbetrommel für das eigene Unternehmen rühren, wies er zurück.



Das Handelsblatt zitiert Asbeck mit der Aussage "Wir wollen den Bereich Automobil erschließen. Studien belegen, dass es einen Trend dahin gibt, Fahrzeuge mit Strom aus der Sonne anzutreiben."



(APA, Handelsblatt)



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