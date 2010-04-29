Sonnentor peppt den Vertrieb auf

"Die Expansion passiert uns einfach"



Im vergangenen Jahr eröffneten Sonnentor-Fanchise Nehmer Geschäfte in Linz, Salzburg und Wien. Weitere drei bis vier folgen heuer im Inland, als Nächstes steht eine Eröffnung in Dornbirn an, sagt Gutmann. Im Herbst soll auch ein Geschäft in München aufsperren. Deutschland ist schließlich der Hauptexportmarkt für die Waldviertler Biomarke, gefolgt von der Schweiz und Tschechien, wo Sonnentor auch mit einer eigenen Tochterfirma vertreten ist. Insgesamt setzte Sonnentor im vergangenen Geschäftsjahr in 45 Ländern rund 20,5 Millionen Euro um (nach rund 18 Millionen im Jahr davor).



Die Expansion über die Grenzen sei nicht strategisch geplant, beteuert Gutmann. "Das Ausland passiert uns einfach." Jedenfalls "passiert" dies recht glücklich für den Bio-Pionier: 80 Prozent seiner Produkte verkauft Gutmann im Ausland. Mittlerweile exportiert Sonnentor bis nach Neuseeland, und jüngst trudelte die erste Kräutertee-Bestellung aus Russland in der Waldviertler Sonnentor-Zentrale ein.