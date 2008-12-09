Sony streicht 8.000 Stellen

Die Stellen sollen bis zum Ende des kommenden Geschäftsjahres, das am 1. April 2009 beginnt, wegfallen, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Ende September beschäftigte Sony weltweit noch 160.000 Mitarbeiter in dem von der Krise besonders hart getroffenen Elektronikbereich. Die bisher geplanten Investitionen in der Sparte sollen zum kommenden Geschäftsjahr um 30 Prozent gekürzt werden. Der PlayStation-Hersteller hat kürzlich seine Gewinnerwartungen für das laufende Jahr drastisch zusammengestrichen.



Analysten bezweifeln allerdings, ob die geplanten Kürzungen ausreichend sind. Sony habe kein profitables Kerngeschäft, meint etwa Katsuhiko Mori von Daiwa SB Investments. (APA, red)