Souveräner, aber nicht überzeugend

Der amtierende US-Präsident George W. Bush präsentierte sich am Freitag als der Mann, der ganz im Gegenteil zu seinem Konkurrenten zu seinen Überzeugungen steht. Der Texaner wollte via TV den Eindruck vermitteln, dass Amerika in ihm einen starken Beschützer und die Welt einen Verfechter der Freiheit und Demokratie habe.



Ganz ging diese Strategie offenbar nicht auf. Denn der moderatere Kerry stieg deutlich in der Gunst der Wähler. Das kann zum einen daran liegen, dass Kerry einfach souveräner wirkte. Eine weitere Ursache wäre, dass sich die Einstellung der US-Amerikaner zum Irak-Krieg geändert hat. Die steigenden US-Verluste und die Unfähigkeit der Koalitionstruppen, im Irak Ordnung zu schaffen, haben die US-Bürger etwas kritischer werden lassen.



Bush hatte nach den Anschlägen mit martialischer Pose und einfachen Lösungsvorschlägen die traumatisierte Nation hinter sich geschart. Mittlerweile haben sich aber die angegeben Kriegsgründe als nicht stichhaltig erwiesen. Die Bilder aus dem irakischen Gefängnis Abu Graib schockierten die Öffentlichkeit zusätzlich, die sich nun fragen muss, wie glaubwürdig das Bild vom Freiheit stiftenden Beschützer Bush überhaupt noch ist.



Kerry vermittelte bei der TV-Debatte einen staatsmännischen Eindruck. Der Demokrat präsentierte sich einerseits als unerschrockener Kämpfer gegen den Terrorismus, wies Bush aber darauf hin, dass Osama bin Laden, nicht Saddam Hussein, Drahtzieher der Anschläge vom 11. September war - der Krieg daher an die falsche Adresse ging. Zugleich kritisierte er Bushs Alleingang im Irak - der Krieg wurde ohne den Segen der UNO gestartet.



Das Fallbeispiel Internationaler Strafgerichtshof zu Verfolgung von Kriegsverbrechen, das von Bush Freitag Nacht angesprochen wurde, zeigt am deutlichsten, dass die Kontrahenten unterschiedliche Auffassungen über die globale Rolle der USA haben: Er könne nicht verantworten, dass US-Soldaten und -Diplomaten vor ein solches Gericht gestellt würden: "Das dient uns nicht", so Bush über seine Vorstellung von US-Hegemonie. Kerry dagegen ist offensichtlich eher geneigt, sich völkerrechtlichen Normen zu unterwerfen.



Faktum bleibt: Auch nach der TV-Debatte halten 50 Prozent der befragten US-Bürger Bush, nur 45 Prozent Kerry für den glaubwürdigeren Kandidaten. Will Kerry am 2. November die Nase vorn haben, muss er noch viel Überzeugungsarbeit leisten.