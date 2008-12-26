Soviel Vernunft wie nötig, soviel Zuversicht wie möglich

Darin liegt eine tiefere Ironie der Wirtschaftskrise 2008/2009: Jahre- wenn nicht jahrzehntelang hat Europa neidvoll über den großen Teich geblickt. "Anything goes" - Amerika galt als Sinnbild des Unternehmertums, während bei uns das Unterlassertum zu regieren schien. Von der Firmengründung über die Bilanzierung und Kreditvergabe bis hin zum Konkurs: Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten ließ "good old Europe" ziemlich alt aussehen. Heute sind wir freilich schlauer: Denn nahezu unbemerkt war aus der amerikanischen Kultur des Ermöglichens ein Exzess geworden - der uns diese historische Krise beschert hat. Leider hatte auch Europa seine alten kaufmännischen Sorgfaltsregeln zwischenzeitig über Bord geworfen. Die Wiederentdeckung der richtigen Balance zwischen Vernunft und Risiko wird uns als Langfristprojekt begleiten. Um die Folgen der Krise möglichst gering zu halten, müssen wir Europäer allerdings kurzfristig zu Amerikanern werden und allen Optimismus aufbringen, zu dem wir imstande sind. Das gilt auch für die Politik. Mit "Yes, we can!" werden Wahlen gewonnen - mit "Es reicht!" verloren. Mit welchem Gefühl sollen wir 2009 also entgegengehen? Mein Rat: Soviel Vorsicht und Vernunft wie nötig, soviel Zuversicht wie möglich.



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