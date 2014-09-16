Sowjetunion 1939, Russland 2014

Gleiwitz. (n-ost) Für Barbara Rosiek sind die Erinnerungen an den 17. September 1939 immer noch gegenwärtig. Als an diesem Tag die Sowjetarmee im Osten Polens einmarschierte, war sie 18 Jahre alt. Sie lebte in Lemberg, das inzwischen zur Ukraine gehört und damals Schmelztiegel verschiedener Nationen: Polen, Ukrainern, Juden und Armenier lebten friedlich nebeneinander. "Es gab keinen Hass", erinnert sich Rosiek.



Wenn die 93-Jährige erzählt, kommen ihr nach und nach die Erinnerungen. Sie nennt Namen von Professoren, Ärzten und Soldaten. Und berichtet vom Tod. "Mein Onkel war Berufungsrichter, er wurde sofort von den Sowjets liquidiert. Eine Offiziersfamilie aus unserem Wohnhaus ebenfalls", sagt sie, ohne Wut, eher fassungslos.



Als Stalins Sowjetarmee am 17. September 1939 in Polen einfällt, bezeichnet die sowjetische Propaganda dies als "Befreiungskampagne der Roten Armee". Die gewaltsame Aufteilung Polens war mit dem Hitler-Regime im August 1939 vereinbart worden, in einem geheimen Zusatzprotokoll des Nichtangriffspakts.



Der deutsch-russische Überfall ist für Polen bis heute ein Trauma. 250.000 polnische Soldaten und etwa 18.000 Offiziere kommen 1939 in sowjetische Gefangenschaft. In den folgenden Jahren werden mehrere hunderttausend Polen in Arbeitslager verschleppt. In den Sowjetrepubliken Russland, Belarus und der Ukraine ermordet der sowjetische Innengeheimdienst 1940 fast 25.000 polnische Offiziere und große Teile der Elite. Der Ort Katyn wurde zum Synonym für dieses Verbrechen.



Während sich das Verhältnis zu Deutschland in den vergangenen Jahren rapide verbessert hat, begegnen die meisten Polen den Russen immer noch mit Misstrauen. Regelmäßig kommen deutsche Politiker nach Polen zu Gedenkfeiern. Dass Russlands Präsident Wladimir Putin dies täte, ist dagegen momentan undenkbar. Umfragen zufolge verbanden schon vor der Ukraine-Krise die meisten Befragten Russland in erster Linie mit dem Massaker von Katyn, Krieg und autoritärem Staat.



In der Ukraine-Krise wächst die Angst vor einer russischen Aggression wieder. In einer aktuellen Umfrage äußern gut drei Viertel der Polen, die Situation in der Ukraine gefährde die Sicherheit ihres Landes. Rufe nach stärkeren Investitionen in die Verteidigung werden lauter, in der vergangenen Woche beschloss die Nato die Stationierung einer Gefechtsspitze im Land. Politiker und Publizisten ziehen regelmäßig Vergleiche zwischen damals und heute.

Auch Spannungen zwischen Polen und Ukraine

Zugleich warnen viele Historiker vor simplen Analogien. "Heute ist die Situation anders - wir haben es mit Russland zu tun, nicht mit der Sowjetunion", sagt etwa Krzysztof Ruchniewicz, Historiker der Universität Breslau. Die polnischen Machthaber hätten nach 1945 alles drangesetzt, die Erinnerungskultur zu manipulieren. "Über die Besatzung, das Massaker von Katyn und die Deportationen wird erst seit 1989 offen geredet." Wohl auch daher kommt die einst unterdrückte Russenfeindlichkeit an die Oberfläche.



Doch die Ansichten sind nicht überall im Land gleich. "Im östlichen Grenzgebiet nehmen die Polen sehr wohl auch die faschistoiden Parteien in der Ukraine wahr", sagt Bartlomiej Marczyk. Der Historiker berichtet, dass auch die polnische Minderheit in der Ukraine die Entwicklungen mit Sorge beobachtet. Denn auch die polnisch-ukrainische Geschichte ist belastet: Die Ukrainer halten den Polen jahrhundertelange Unterdrückung vor, die Polen den Ukrainern das Massaker von Wolhynien während des Zweiten Weltkriegs, bei dem die OUN (Organisation Ukrainischer Nationalisten) bis zu 60.000 Polen systematisch ermordet hatte.



"Wir müssen versuchen, die schwierige historische Wahrheit zu vermitteln", sagt Marczyk. "Wann, wenn nicht jetzt werden wir die Chance dazu haben? Die Ukrainer sehen heute endgültig, dass wir auf ihrer Seite sind."