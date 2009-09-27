Sozialisten bei Parlamentswahl in Portugal vorn

Reformpartnerschaft im Check: Gesundheit
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Von WZ Online
Die regierende Sozialistische Partei (PS) von Ministerpräsident Jose Socrates hat die Parlamentswahlen in Portugal offenbar klar gewonnen, die 2005 errungene absolute Mehrheit aber verfehlt.
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Nach ersten Prognosen des Fernsehsenders "SIC" bekam die PS am Sonntag zwischen 36 und 40 Prozent der Stimmen. Die oppositionelle bürgerlich-konservativ orientierte Sozialdemokratische Partei (PSD) sei auf zwischen 25 und 29 Prozent gekommen, hieß es.