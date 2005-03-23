Sozialkompetenz als Bildungsziel

Das neue Evangelische Gymnasium, das in der Erdbergstraße 220-222 in Wien-Simmering entsteht, dient einem neuartigen Konzept: Es will Allgemeinbildung, handwerkliche Ausbildung und Vermittlung von Sozialkompetenz verbinden. Die Vorstandsvorsitzende des Evangelischen Schulwerkes A.B. Wien, Annemarie Mladek, sieht die neue Schule als eine modellhafte Einrichtung der Evangelischen Kirche in Österreich für die Erfüllung ihres Bildungsauftrages.



Der Schultyp "Werkschulheim", ein Realgymnasium, sieht neben der Matura auch eine handwerkliche Berufsausbildung vor. Der Vorteil liegt im Erwerb der Doppelqualifikation für Matura und Beruf sowie im Vermitteln von Teamfähigkeit, Sozialkompetenz und Verantwortungsbereitschaft. Dazu kommt ein neusprachliches Gymnasium mit diakonisch-sozialem Schwerpunkt. Zum Konzept gehört das Miteinander von Jung und Alt: In den drei oberen Stockwerken des Schulneubaus werden Senioren-Hausgemeinschaften wohnen.



Zur Zeit ist das Gymnasium noch in der Wiener Argentinierstraße untergebracht. Der Neubau ist für insgesamt 650 Schüler konzipiert und soll schon 2006 fertig sein.