Sozialpartner sollen im Interesse Österreichs für Dialog sorgen

Im Interesse Österreichs müssten die Sozialpartner jetzt Kompromissfähigkeit beweisen. Seitens der Wirtschaft sei es "nicht nachvollziehbar, wie wir als Bürger eines der wohlhabendsten und



sichersten Länder weltweit uns selbst und der Welt gegenüber präsentieren", so Leitl. Die Dinge ins richtige Lot rücken und vor allem an die Zukunft denken, sei die Aufgabe, die es zu erfüllen gelte.



Selbstkritische und erneuerungswillige Sozialpartner wären die wichtige Basis für eine Beruhigung der Lage. Österreichs Stärke liege in Vernunftpolitik und Konsensdemokratie. Er, Leitl, gehe



davon aus, dass die Demonstrationen am Samstag · wie "mit wenigen Ausnahmen auch die vorhergegangenen" · friedlich verlaufen werden. Falls es dennoch zu Schadensfällen an Geschäftslokalen kommen



sollte, so werde der Wirtschaftsbund "nichts auslassen, dass den Geschädigten voller Ersatz geleistet wird". Der Wirtschaftsbund sei jedenfalls "bereit, als stabiler und verlässlicher Faktor in einer



Zeit der Veränderung mitzuwirken", erklärt Leitl.