SP-Abg. Scheele hat Vizevorsitz im Humangenetik-Ausschuss des EP

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Die Abgeordnete der SPÖ zum Europäischen Parlament (EP), Karin Scheele, ist Vizevorsitzende des neu geschaffenen Ausschusses für Humangenetik im EU-Parlament. Vorsitzender des vorerst für zwölf Monate eingerichteten Ausschusses ist der Luxemburger Sozialdemokrat Robert Goebbels. ÖVP-EU-Abg. Marilies Fleming ist die zweite Österreicherin in dem 36-köpfigen Ausschuss. Das Gremium soll sich mit dem Klonen von Menschen sowie mit DNA-Analysen und Diskriminierungen am Arbeitsmarkt befassen. Ethische, juristische, wirtschaftliche und soziale Fragen der neuen Entwicklungen in der Humangenetik sollen geprüft werden.