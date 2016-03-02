Spalierstehen für die Kandidaten

Wien. Die großen Sensationen sind bisher ausgeblieben. Franz Vranitzky unterstützt bei der Wahl zum Bundespräsidenten nicht Andreas Khol, sondern natürlich Rudolf Hundstorfer. Und Monika Langthaler nicht Irmgard Griss, sondern selbstverständlich Alexander Van der Bellen. Personenkomitees gehören in Österreich zur politischen Folklore, bei einer Persönlichkeitswahl wie für das höchste Amt im Staat ist die Bedeutung aber doch eine etwas andere.



Hundstorfer war der erste Kandidat, der am Dienstag eine prominente Unterstützerliste vorlegte, am Mittwoch folgte Van der Bellen mit der Präsentation seines Komitees. Jenes für Andreas Khol wird am 15. März vorgestellt und auch Griss wird in Bälde mit prominenten Unterstützen für ihre Kandidatur werben. Die FPÖ verzichtet darauf: "Unser Personenkomitee ist die Bevölkerung", sagt Martin Glier, Pressesprecher der Freiheitlichen. "Wir halten die Bevölkerung für mündig genug, eine Wahl zu treffen."

Möglichst breit aufstellen

Es gibt mehrere Gründe, bekannte Persönlichkeiten in Wahlzeiten für sich zu gewinnen. Ein sehr simpler: Am 24. April (beziehungsweise bei einer wahrscheinlichen Stichwahl am 22. Mai) sind mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen nötig, um in die Hofburg einzuziehen. Es ist daher - und das mittlerweile für alle Parteien - notwendig, über die Parteigrenzen hinweg Wählerinnen und Wähler zu überzeugen. Zumindest ein bisschen soll dazu auch ein möglichst breit angelegtes Personenkomitee beitragen.



Für Hundstorfer haben Altkanzler Vranitzky und die ehemalige Siemens-Chefin und SPÖ-Politikerin Brigitte Ederer den Vorsitz im Komitee übernommen. Rund 100 Personen haben sich der Kampagne angeschlossen, darunter Pianist Rudolf Buchbinder, Joesi Prokopetz und Hirnforscher Eric Kandel. Noch ist das Komitee für Hundstorfer aber doch sehr parteinahe aufgestellt.



Van der Bellen, der schon bei Bekanntgabe seiner Kandidatur darum bemüht war, seine Unabhängigkeit zu betonten, wenn auch eher glücklos, stellte am Mittwoch eine schon etwas prominentere Runde vor: die Künstler André Heller und Willi Resetarits, Schauspielerin Erni Mangold, Michael Heltau, Facebook-Rebell Max Schrems, die Schriftsteller Franzobel und Robert Schindel, dazu zahlreiche Wissenschafter, zugegeben: ein Heimspiel für den Uniprofessor a.D.



"Das Komitee hat in ihrer Breite aber schon eine neue Qualität. Es sind viele Persönlichkeiten dabei, die sich bisher auch noch gar nicht deklariert haben", sagt Lothar Lockl, Wahlkampfleiter Van der Bellens. Mit Johannes Zweytick findet sich auch ein langjähriger Nationalrat-Abgeordneter der ÖVP im Komitee für Van der Bellen.

Soziale Medien als Plattform

Für die einzige Kandidatin mit Chancen auf die Stichwahl, Irmgard Griss, ist das Personenkomitee sehr wichtig, wie es aus ihrer Wahlkampfzentrale heißt. Für die ehemalige Richterin deklariert haben sich bisher Veit Dengler, CEO der NZZ-Mediengruppe, die Opernball-Grande-Dame Lotte Tobisch, Hermes Phettberg sowie der streitbare Tiroler Ex-Politiker Fritz Dinkhauser.



"Personenkomitees soll man nicht unterschätzen, die Persönlichkeiten sind wesentliche Multiplikatoren", sagt Jochen Prüller, Sprecher von Griss. Durch Soziale Medien lassen sich heute die Botschaften und Unterstützungen auch besser vermarkten. Früher lachten die prominenten Unterstützer aus Inseraten und Broschüren, was auch teuer war, auf Facebook, Twitter und Co. kann dagegen zielgerichteter und auch günstiger geworben werden.



Politikberater Thomas Hofer will die Bedeutung nicht zu hoch einschätzen. "Wenn es unerwartete Empfehlungen gibt, dann kann das schon für Aufmerksamkeit sorgen. Es geht aber eher um Symbolik", sagt er. In Stimmen quantifizieren ließen sich Promi-Werber jedenfalls nicht, grundsätzlich sei laut Hofer die Bedeutung von Personenkomitees für Außenseiter aber größer. Das trifft auf Van der Bellen zu, der von einer kleinen Partei unterstützt wird, vor allem aber für die unabhängige Griss. Wenn diese Bewerber eine große Breite in ihren Komitees aufbieten können, ist das wichtiger als für Kandidaten von ÖVP und SPÖ, bei denen das allgemein erwartet wird.



Eher neu ist laut Hofer, dass vor allem Van der Bellen bei seinen Unterstützern nicht nur ein einmaliges "Ja" erbittet, sondern diese aktiv in den Wahlkampf einbinden will. "Das ist gewissermaßen die amerikanische Art."