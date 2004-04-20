Spanien: Grab des Polizisten, der bei Attentat starb, geschändet

Das Grab des spanischen Polizisten Francisco Javier Torronteras, der starb, als sich die Attentäter von Madrid in einer Wohnung in Leganes bei Madrid in die Luft sprengten, ist in der Nacht zum Montag geschändet worden. Nach Angaben der spanischen Polizei haben die Täter die Grabnische aufgebrochen, den Leichnam mit Benzin übergossen und angezündet. Als die Friedhofsaufseher den Brand entdeckten, verständigten sie die Polizei. Nach Medienberichten dürften zwei Personen an der Grabschändung des am 4. April beigesetzten Polizisten beteiligt gewesen sein. Es ist noch unklar, ob es sich bei den Tätern um islamistische Fundamentalisten mit Verbindungen zu den Terroristen vom 11. März handelt.