Spanier stehen vor Alptraum-Jahr

Madrid. Mariano Rajoy könnte es sich leicht machen: Der konservative Ministerpräsident müsste nur allen Spaniern 1000 Euro abknöpfen - vom Säugling bis zum Greis. Dann wäre das Budgetloch geschlossen - allerdings nur für 2012. Wie man es auch dreht und wendet: Spanien muss schier Unmögliches vollbringen.



Auf die Bevölkerung wartet der härteste Sparkurs seit dem Ende der Franco-Diktatur 1975. Binnen zwei Jahren soll das Defizit von 8,5 der Wirtschaftsleistung unter 3 Prozent sinken. Vergleichbares wird nicht einmal Griechenland abverlangt. Und das, während die Wirtschaft schrumpft und die Arbeitslosigkeit explodiert (23 Prozent der Spanier sind ohne Job, bei Jugendlichen unter 25 ist es jeder Zweite).

Investitionen massiv gekürzt

Obendrauf setzt die Regierung nun ein wahres Streichkonzert: Die Einsparungen sollen 27,3 Milliarden Euro betragen, kündigte Vize-Regierungschefin Soraya Sáenz de Santamaría am Freitag an.



Jedes Ministerium muss sein Budget nicht - wie gedacht - um 12 Prozent, sondern um 16,9 Prozent kürzen. Die Beamtengehälter werden nicht gekürzt, aber eingefroren. Stipendien für Studenten sollen weiter ausgezahlt werden.



Empfindlich gekürzt werden hingegen die Entwicklungshilfe, das Verteidigungsbudget, die Wohnbeihilfe sowie Investitionen bei der Straßenbau-Gesellschaft und Subventionen für den öffentlichen Transport. Gespart wird obendrein bei der Industriepolitik und der Arbeitsmarktförderung.



Dass Spaniens Wirtschaft unter diesen Voraussetzungen wachsen kann, glaubt niemand.

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