Spanisches Déjà vu

Madrid. Mehr als vier Monate nach den Parlamentswahlen vom 20.Dezember sind Spaniens Parteien nicht in der Lage, sich auf eine Koalition zu einigen. So unterzeichnete König Felipe VI. am Dienstag das Dekret zur Auflösung des Parlaments und rief Neuwahlen für den 26.Juni aus. Zum ersten Mal in der Geschichte Spaniens müssen nun vorgezogene Neuwahlen stattfinden. Eine Überraschung war das allerdings nicht. Spaniens Parteien kamen einfach nicht mit den neuen Mehrheitsverhältnissen, dem Wunsch vieler Spanier nach Veränderung, zurecht.



Im Dezember straften die Wähler vor allem die beiden großen Volksparteien für ihr schlechtes Krisenmanagement und ihre zahlreichen Korruptionsskandale ab. Massenhaft wählten sie die beiden neuen Protestparteien Podemos (Wir können), und Ciudadanos (Bürger), die praktisch auf Anhieb zur dritt- beziehungsweise viertstärkste Partei aufstiegen.



Zwar sind die linkspopulistische Podemos und die liberalen Ciudadanos wirtschaftspolitisch wie Katz und Maus. Beide machten sich aber für ein Ende veralteter Lösungsansätze stark und prangerten die Korruption der alten Parteien an. Doch die neuen Machtverhältnisse im Parlament machten Spanien anscheinend unregierbar - wie nun die notwendig gewordenen Neuwahlen zeigen.

Korruptionsaffären als Hindernis

Zwar gewann die konservative Volkspartei PP von Ministerpräsident Mariano Rajoy erneut die Wahlen, musste aber einen herben Stimmenverlust hinnehmen und verlor ihre absolute Mehrheit. Rajoy präsentierte seine Partei als Bollwerk gegen das Erstarken der linkspopulistischen Partei Podemos, einer Schwesterpartei der griechischen Syriza. Rajoy warnte vor "griechischen Verhältnissen", die die Wirtschaftserholung wieder gefährden könnten.



Skandalöse Korruptionsaffären und vor allem die für die Linksparteien unannehmbare drastische Austeritätspolitik hinderten Rajoy allerdings daran, Koalitionspartner zu finden. So unternahm er nicht einmal den Versuch, eine Regierung zu bilden. Sein sozialistischer Kontrahent Pedro Sánchez war nicht viel erfolgreicher. Auch der junge Oppositionsführer scheiterte daran, im Parlament eine ausreichende Mehrheit für eine Koalitions- oder Minderheitsregierung zu finden.



Dabei war er durchaus an einer Linkskoalition mit Podemos interessiert. Dessen utopische Wirtschaftsideen, die Forderungen nach einem Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien sowie der Anspruch von Podemos-Chef Pablo Iglesias auf zahlreiche wichtige Ministerien machte den Linkspakt allerdings unmöglich. Zudem reichten die Sitze von Podemos und Sozialisten nicht für eine Mehrheit aus, da Konservative und Liberale sich klar gegen eine Linksregierung aussprachen.



Um Podemos von seinen unannehmbaren Forderungen abzubringen, ging Sánchez einen für Podemos offenen Regierungspakt mit den liberalen Ciudadanos von Albert Rivera ein. Die Mitte-Links-Koalition hatte aber ebenfalls keine ausreichende Mehrheit. Podemos weigerte sich, eine Regierung zu unterstützen, der die wirtschaftspolitisch konservativen Liberalen angehören.



Der persönliche Ehrgeiz der Parteispitzen und die tiefe politische Feindschaft zwischen Rajoy und Sánchez taten das ihre, um eine Große Koalition zu verhindern. Unterdessen spekulierten vor allem die Konservativen und Podemos schon früh auf Neuwahlen, von denen sie sich deutliche Stimmenzuwächse erhofften. Doch ob diese Rechnung aufgeht ist mehr als ungewiss, wie das Meinungsforschungsinstituts Metroscopia jüngst erhoben hat. "Unsere Umfrage lässt vermuteten, dass die Spanier am 27. Juni eine Art Déjà vu erleben werden, da selbst Neuwahlen anscheinend keine großen Veränderungen in der Machtverteilung bringen werden", erklärt Wahlforscher José Pablo Ferrándiz.



Die Konservativen würden demnach mit (wieder) 29 Prozent erneut die Wahlen gewinnen. Die Sozialisten dürften Stimmen verlieren (von 22 auf 20,3 Prozent) aber zweitstärkste Partei bleiben. Auch Podemos könnte Stimmen einbüßen, sich mit 18,1 Prozent (statt 20 Prozent) aber als drittstärkste Formation behaupten. Die Liberalen wiederum können auf einen Stimmenzuwachs von 13,9 auf 16,9 Prozent hoffen.



Es handelt sich also nur um geringe Schwankungen. Ob Konservative und Liberale durch ihren Stimmenzuwachs eine ausreichende Regierungsmehrheit bekommen, bleibt abzuwarten. Podemos strebt ein Wahlbündnis mit der Vereinten Linken (IU) an, die sich von 3,7 auf 6,6 Prozent verbessern könnte.



Damit würde Podemos die Sozialisten als linke Alternative und zweitstärkste Partei ablösen. Hierfür müssen die Mitglieder der Vereinten Linken in den kommenden Tagen aber noch grünes Licht geben. Der Zuspruch ist fraglich. "Damit würden wir Gefahr laufen, von den Linkspopulisten als Partei verschluckt zu werden", warnte selbst IU-Parlamentssprecher Gaspar Llamazares.

Politikverdrossenheitunter den Wählern

Sicher ist: Die Karten werden nun neu gemischt, der Wahlkampf beginnt offiziell am 10. Juni. Die Koalitionshürden scheinen aber gleich zu bleiben. "Wir werden keinen Pakt mit der PP schließen", kündigte Sozialist Sánchez an. Er werde erneut Podemos und Ciudadanos die Hand reichen, den Parteien des politischen Wandels, den er anführen möchte.



Indes ermahnt Rajoy seinen sozialistischen Widersacher, er dürfe nicht erneut die stärkste Partei am Regieren hindern. "Alles hängt nun da ab, ob Podemos und IU wirklich ein Wahlbündnis bilden und wie hoch die Wahlbeteiligung ist. Denn eine wie zu erwarten geringere Beteiligung als im Dezember wäre ein Vorteil für die Konservativen, dessen Wähler treuer und mobilisiert sind, da weiter rechts keine politische Alternative existiert", so Wahlforscher Ferrándiz. Ansonsten erleben die Spanier tatsächlich ein politisches Déjà vu.



Dass es auf ein Déjà vu hinauslaufen könnte, legt auch eine am Dienstag veröffentliche Studie des staatlichen Meinungsforschungsinstitut CIS nahe. Demnach hätten 80 Prozent der Spanier die gleiche Partei gewählt, selbst wenn sie zuvor gewusst hätten, dass dies Neuwahlen zur Folge hätte. Die Enttäuschung über die Neuwahlen und die Unfähigkeit der Parteien, eine Regierungskoalition zu bilden, ist dennoch groß. Drei von vier Spaniern sind der Meinung, die Politiker haben ihre "persönlichen Interessen" über die des Gemeinwohls gesetzt.