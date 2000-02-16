Spar AG schafft Personalreserven: Heuer 400 Lehrplätze zusätzlich

Die Aktion kostet das Unternehmen zusätzlich 40 Mill. Schilling. Spar lockt das junge Volk mit zahlreichen "Zuckerln": Wer sich von bei der Handelsorganisation rekrutieren und ausbilden läßt



lässt, hat u.a. nicht nur eine Arbeitsplatzgarantie für die Zeit nach dem Lehrabschluss, sondern es winken ihm oder ihr auch gute Aufstiegsschancen innerhalb des Unternehmens, berichtete



Vorstandsvorsitzender Hans M. Reisch gestern, Dienstag, in einer Pressekonferenz.



Spar beschäftigte Ende 1999 in Österreich in der AG 18.793 Mitarbeiter, inklusive der selbständigen Kaufleute waren es rund 26.000 Personen, die für Spar tätig waren. Damit sei Spar der größte



private Arbeitgeber Österreichs und auch der größte private Ausbildner, betonte der Leiter der zentralen Ausbildungsabteilung der Spar AG, Gerhard Ratz. Es sei nicht so leicht, geeignete Mitarbeiter



zu finden, immer wieder komme es aufgrund der üblichen Fluktuation zu Besetzungsengpässen. Mit dem nun geschaffenen Langfristprogramm sollen Personalreserven geschaffen werden. Spar bildet Lehrlinge



in den Berufen Einzelhandelskaufmann/frau, Großhandelskaufmann/frau, Fleischer, Koch, Bäcker und Konditor aus. Auch Weiterbildung ist dem Unternehmen ein großes Anliegen: Im vergangenen Jahr haben



13.000 Spar-Mitarbeiter an Fortbildungsveranstaltungen teilgenommen.



Spar AG Österreich konnte im Vorjahr den konsolidierten Umsatz um 7% auf 38,6 Mrd. Schilling steigern.