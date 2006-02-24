Spar baut Umsatz im Ausland weiter aus

Laut Daten von AC Nielsen waren die Umsätze im gesamten heimischen Lebensmitteleinzelhandel vergangenes Jahr mit minus 0,6 Prozent rückläufig.



Kräftiges Umsatzplus im Ausland



Im Ausland (die Gruppe ist in Italien, Slowenien, Ungarn, Tschechien und seit Mitte 2005 auch in Kroatien präsent) erzielte der Konzern ein wechselkursbereinigtes Umsatzplus von 8,0 Prozent auf 2,82 Mrd. Euro, wobei es in Tschechien und Slowenien zweistellige Zuwächse gab. Im vergangenen Jahr wurden bereits knapp 39 Prozent des Gruppenumsatzes im benachbarten Ausland erwirtschaftet. In fünf Jahren möchte Drexel bereits die Hälfte des Umsatzes außerhalb von Österreich erzielen. Erreicht werden soll das in erster Linie durch eine "Verdichtung" des Filialnetzes in den bestehenden Märkten; "es ist nicht vorgesehen, in ein weiteres Land zu gehen", meinte Drexel.



Rund 150 Mio. Euro werden heuer in den Auslandsmärkten investiert. Dieser Betrag soll ausschließlich aus dem Cash Flow des Auslandsgeschäftes finanziert werden, so Drexel. Im Inland werden 200 Mio. Euro aus dem Cash Flow für Investitionen "an der Verkaufsfront" in die Hand genommen. Mit diesem Betrag werden heuer 25 Märkte in Österreich eröffnet.



Der Sporthändler Hervis, der ebenfalls zur Spar-Gruppe gehört, setzte mit 92 Standorten 318 Mio. Euro um (plus 8,7 Prozent).



Durch die Expansion entstanden bei Spar 2005 rund 3000 neue Jobs, zum größten Teil im Ausland. Per Jahresende 2005 waren 55.000 Mitarbeiter für Spar tätig, davon 33.000 in Österreich. Spar ist damit der größte private Arbeitgeber des Landes. Mit 2700 Lehrlingen ist Spar auch der größte Lehrlingsausbilder Österreichs.