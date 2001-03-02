Spar betritt den Kapitalmarkt

Begeben werden zwei Tranchen mit 5 bzw. 10 Jahren Laufzeit. Die Zeichnungsfrist läuft von 5. bis 12. März 2001. Der Ausgabekurs wurde für die 5-jährige Anleihe mit 100,79%, für die 10-jährige mit 100,37% festgelegt. Damit werden Renditen von 5,813% bzw. 6,449% erreicht. Die Stückelung beträgt jeweils 100 Euro. Die Anleihen werden in Wien im Geregelten Freiverkehr notieren, gab die Leiterin der Abteilung Capital Markets der Investkredit Bank, Rita Hochgatterer, gestern bekannt. Der österreichische Anleihenmarkt ist derzeit im wesentlichen von institutionellen Emittenten dominiert. Investkredit-Vorstand Wilfried Stadler erwartet aber mit der Wirksamkeit des Euro einen Schub in Richtung Unternehmensanleihe.