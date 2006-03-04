Sparwille bei Geschäftsreisen

Da Flug- und Hotelkosten den größten Anteil am gesamten Reisevolumen ausmachen, kommt den Verhandlungen mit beiden Leistungsanbietern eine Schlüsselrolle zu. Über 80 Prozent der heimischen Unternehmen haben mit ihren Hotelpartnern bereits individuelle Preise vereinbart. Über 64 Prozent erhalten Firmenraten bei Fluggesellschaften.



Eine Regelung der Reisebefugnisse erfolgt hingegen kaum. Allerdings trifft dies ausschließlich auf kleinere Unternehmen zu - die großen haben in der Regel Reiserichtlinien. Um einiges geordneter geht es bei den Deutschen zu. Knapp 90 Prozent der Unternehmen geben ihren Managern Richtlinien bei Buchung ihrer Reisen und den Unterkünften vor. Eines ist aber in beiden Ländern gleich: Wo Richtlinien bestehen, werden sie auch überwiegend kontrolliert.