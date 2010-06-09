Späte Pubertät

Der Klassensprecher fordert andere zum Oralverkehr auf, sein Stellvertreter bietet den Kollegen an, ihn einmal "von hinten zu nehmen". Und nach dem Sporttraining müssen sich die Verlierer eines Fußballspiels mit dem Rücken zu den anderen aufstellen und erleiden, wie diese sie mit Fußbällen möglichst fest beschießen.
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Ein lustiger Wandertag unter Pubertierenden? Aber nein, es ist Argentinien bei dieser WM. Der Klassensprecher ist Maradona, der vielleicht Größte aller Zeiten, sein Stellvertreter ist Carlos Bilardo, eine Trainerlegende. Es ist richtig peinlich, wie sich die Argentinier derzeit auf das Turnier einstimmen. Und man fragt sich, was passiert, wenn das erste Spiel gewonnen wird. Schleichen sich die Spieler dann heimlich aus dem Hotel, um sich mit Vodka zu besaufen?