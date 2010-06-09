Späte Pubertät

Ein lustiger Wandertag unter Pubertierenden? Aber nein, es ist Argentinien bei dieser WM. Der Klassensprecher ist Maradona, der vielleicht Größte aller Zeiten, sein Stellvertreter ist Carlos Bilardo, eine Trainerlegende. Es ist richtig peinlich, wie sich die Argentinier derzeit auf das Turnier einstimmen. Und man fragt sich, was passiert, wenn das erste Spiel gewonnen wird. Schleichen sich die Spieler dann heimlich aus dem Hotel, um sich mit Vodka zu besaufen?