SPD-Chef in der Offensive

Dies ändere aber nichts an der harten inhaltlichen Auseinandersetzung mit der Partei Die Linke, in der sich vor einem Jahr Kommunisten, Sozialisten, Gewerkschafter, enttäuschte Sozialdemokraten und manche linke Sektierer zusammengefunden haben. Wie diese Auseinandersetzung geführt wird, soll die SPD nach dem Willen von Beck in den nächsten zwölf Wochen festlegen.



Selbst die Forderung einzelner in der SPD, er solle auf die Kanzlerkandidatur 2009 verzichten, weil er so angeschlagen sei, konnte ihn nicht aus der Ruhe bringen. Beck kam nur ein altes Sprichwort in den Sinn: "Wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse auf dem Tisch."



In der Sache sieht sich der SPD-Vorsitzende nach wie vor gerechtfertigt: Nachdem nicht zu verhindern war, dass Die Linke auch in Niedersachsen, Hessen und Hamburg in die Landtage gewählt wurde, gebe es eine neue Situation. Darauf müsse sich die SPD einstellen. Da könnten frühere klare Regeln wie das von ihm verkündete "Mit denen nicht" keine Gültigkeit mehr haben.



Der SPD-Vorsitzende bedauert allenfalls, dass dies Wende vorzeitig publik wurde. Er hatte diese vorsichtige Öffnung der SPD bei einem Abendessen vor der Wahl in Hamburg Ende Februar im kleinen Kreis verkündet. Offensichtlich war sonst niemand aus der Führung eingeweiht. Dies hatte er erst für später geplant. Becks Worte waren rasch publik geworden - und hatten die SPD in eine schwere Krise gestützt.