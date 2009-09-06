Speicher fürs Netbook

Das schwarze Gehäuse bietet Platz für eine 2,5"-SATA-Festplatte und ein CD/DVD-SATA-Laufwerk. Beide werden über eine Mini-USB-Schnittstelle mit der Außenwelt verbunden. Im Betrieb wird das Netbook einfach auf das Gehäuse gestellt. Ein Lüfter sorgt für die Kühlung, zwei USB-Anschlüsse kommunizieren mit Speichersticks, externen Tastaturen und anderen Geräten.



Die Erweiterung gibt es in zwei Versionen. Während man die Festplatte in jedem Fall selbst beisteuern muss, hat man beim CD/DVD-Laufwerk die Wahl. In der Version IB-DK210 kann man es selbst einbauen, in der Version IB-DK210-OD ist es schon vorhanden.



Die Icy Box wiegt ohne Laufwerke 314 Gramm und kostet 36 Euro (ohne DVD-Laufwerk) oder 72 Euro (mit Laufwerk).



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