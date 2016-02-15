Spektakuläre Orchidee blüht zum ersten Mal

Wien. Pünktlich zur Internationalen Orchideen- und Tillandsienschau der Blumengärten Hirschstetten wartet der Botanische Garten der Universität Wien mit einer kleinen Sensation auf: Eine der wohl spektakulärsten Orchideenarten, Grammatophyllum speciosum, hat einen langen Blühtrieb gebildet. Die Pflanze ist seit 2010 in der Forschungssammlung des Botanischen Gartens in Kultur und blüht heuer zum ersten Mal.

Die Gattung Grammatophyllum umfasst nur einige wenige Arten. Sie kommen alle im malaiischen und polynesischen Raum vor. Einige werden dort lokal als Volksmedizin-Pflanzen genutzt, wobei ihnen auch eine aphrodisierende Wirkung zugeschrieben wird.

Rekordverdächtig ist die Größe dieser Orchideenart. Grammatophyllum speciosum wird oft als die schwerste Orchidee überhaupt beschrieben. Durch die Ausbildung von immer neuen Bulben - darunter versteht man den verdickten Teil der Sprossachse - kann ein einzelnes Individuum beträchtliche Ausmaße erreichen. Die dicksten Sprosse werden bis zu fünf Meter lang, Blütenstände erreichen Längen von bis zu drei Meter. Alte Sprosse werfen ihre Blätter nach und nach ab, bleiben aber lange an der Pflanze noch als Speicherorgane erhalten. In der berühmten Londoner Kristall-Palast-Ausstellung wurde 1851 ein Exemplar dieser Art gezeigt, das zwei Tonnen wog.

Auslöser ist der heiße Sommer 2015

Nach Einschätzung der zuständigen Gärtner der Orchideensammlung des Botanischen Gartens dürfte der heiße Sommer 2015 wesentlich dafür verantwortlich sein, dass die bei der Orchideenschau erstmals öffentlich gezeigte Pflanze einen Blühtrieb gebildet hat. "Die Ausbildung eines derart großen Blütentriebs bedarf einer langen Vorlaufzeit, während der die Kulturbedingungen optimal sein müssen", so Manfred Speckmaier, Orchideenexperte im Botanischen Garten der Universität Wien und Präsident der Wiener Orchideengesellschaft.

Die Internationale Orchideen- und Tillandsienschau in den Glashäusern der Blumengärten Hirschstetten wird von der Wiener Orchideengesellschaft organisiert. Sie bietet exklusiv die Möglichkeit, sich Expertenrat rund um die Orchideenpflege zu holen sowie Pflanzen zu erwerben.

Internationale Orchideen- und Tillandsienschau 2016



Zeit: Samstag, 20. bis Sonntag, 28. Februar 2016, täglich 9 bis 17 Uhr



Ort: Blumengärten Hirschstetten, 1220 Wien, Quadenstraße 15



Weitere Informationen zum Botanischen Garten: www.botanik.univie.ac.at/hbv