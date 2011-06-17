Spekulation statt Erklärung

Die Bundesliga kommt auch in der fußballfreien Zeit nicht aus den Schlagzeilen. Das liegt nicht nur an den Nachwehen von Platzstürmen, Vertragsbröseln und anderen Unerfreulichkeiten. Die Bundesliga hat sich ohne größere Not selbst zur Admira in die Nesseln gesetzt. Zwar sollte man die Entscheidung des Senats fünf natürlich abwarten, bevor ein öffentliches Urteil über die Admira gefällt wird. Da es noch kein Urteil gibt, in der Causa gänzlich auf Informationen zu verzichten, kann aber auch keine Lösung sein.
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Denn das Faktum, dass etwa die nächste Sitzung am 30. Juni stattfindet, ist keine Weltsensation und beeinträchtigt auch das Verfahren nicht. Dennoch ist es nur von den direkt Betroffenen zu erfahren. Auch für die lange Verzögerung der Causa mag es vielleicht plausible Gründe geben. Allein, man erfährt sie nicht. Dass nun anstelle einer möglicherweise plausiblen Erklärung wilde Spekulationen ins Kraut schießen, sollte auch die Bundesliga nicht verwundern.