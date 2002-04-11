Spenden als Steuerabsetzposten

Bis zu 10% der Vorjahreseinkünfte oder des Vorjahresgewinns kann ein privater oder betrieblicher Spender jenen Institutionen zukommen lassen, die alljährlich von der Finanz in einer langen Liste veröffentlicht werden.



Die neue Liste ist soeben veröffentlicht worden und sie zeigt, dass der Zuwachs der von der Finanz anerkannten Spendenempfänger von Jahr zu Jahr steigt. Der Katalog reicht von der "Arbeitsgemeinschaft für medikamentöse Tumortherapie" bis zu jener "Gesellschaft der Sieben Meere", deren Namen und wissenschaftliche Arbeit wohl nur wirklich Eingeweihten etwas sagt. Ohne nachweislicher Wissenschaftlichkeit stünde sie freilich nicht in der amtlichen Liste des "begünstigten Empfängerkreises".



Förderung der Wissenschaft



Die wissenschaftliche Arbeit, verankert in der jeweiligen Vereinssatzung und unterstützt durch eine entsprechend effiziente Vereinsgeschäftsführung ist Voraussetzung, um in den Kreis der die Steuerbegünstigung vermittelnden Vereine aufgenommen zu werden. Diese Wissenschaftlichkeit lässt sich für den laienhaften Amtsblatt-Leser freilich nicht immer durchschauen. Bei den zahlreichen medizinischen Forschungsinstituten scheint alles klar und einsichtig, auch bei der Popper-, Frankl- oder Sigmund Freud-Gesellschaft. Aber schon beim Verein "Faktor 4 plus" wird man stutzig, bei der geförderten Tierzahnheilkunde nachdenklich und bei der "Gesellschaft für Ameisenkunde" muss man schmunzeln.



Was es nicht alles gibt.