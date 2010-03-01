Spenden statt Olympia

Statt Olympia war der jüngste Parteienanlauf für eine Regelung der Parteispenden am Schirm. Mit dem vorhersehbaren Ablauf, dass die Bereitschaft der Politiker, alle Zuwendungen an ihre Parteien offenzulegen, mit steigender Partei- und Spendengröße rasant abnahm. Allen war klar: Intransparente Spenden erwecken den Verdacht, dass da hinter den Kulissen die eine Hand die andere waschen könnte. Dennoch erinnerte sich kein Teilnehmer daran, dass die mittlerweile auf 300 Millionen Euro angewachsene staatliche Parteienförderung deshalb eingeführt wurde, um die Parteien von Großspendern und ihren Einflussversuchen unabhängig zu machen. Dass der zur Schau gestellte Optimismus der fünf Politiker und die bestechend klare Analyse des Fachmanns eine saubere Lösung der Parteispenden in greifbare Nähe gerückt haben, daran hatten wohl die meisten Zuseher ihre Zweifel.