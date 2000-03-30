SpESt. per Verordnung um ein Jahr aufgeschoben

Das Finanzministerium hat nun per Verordnung die für Oktober dieses Jahres programmierte neue Spekulationsertragsteuer (SpESt) um ein Jahr aufgeschoben; sie soll erst für Wertpapiere gelten, die



nach dem 30. September 2001 angeschafft werden. Das gleiche gilt für die zweijährige "Spekulationsfrist", innerhalb der Veräußerungsgewinne aus privaten Wertpapiergeschäften einkommensteuerpflichtig



werden sollen.



Gleichzeitig wurde die ab Oktober vorgesehene Besteuerung der Substanzgewinne in Investmentfonds und die zweijährige Spekulationsfrist bei Beteiligungsveräußerungen auf Oktober 2001 verlegt. Als



Gegenmaßnahme soll die Börsenumsatzsteuer, deren Abschaffung für diesen Oktober geplant war, weiterhin in Kraft bleiben.



In Angelegenheit der ungeliebten SpESt läuft derzeit beim Verfassungsgerichtshof eine Individualbeschwerde des Kreditapparats. Die starke Lobby der Bankleute rechnet mit einer endgültigen Sistierung



der vor allem administrativ enorm aufwendigen Abgabe.