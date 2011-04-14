Spindelegger: 15. Obmann der ÖVP

Bisheriger Rekordhalter als Parteichef ist Ex-Kanzler Wolfgang Schüssel, der mit insgesamt zwölf Jahren (1995 bis 2007) als längst dienender Chef in die VP-Annalen einging.



Pröll führte die Volkspartei etwas über zweieinhalb Jahre, er gab am 13. April 2011 aus gesundheitlichen Gründen seinen Rückzug aus allen politischen Funktionen, auch als Vizekanzler und Finanzminister, bekannt. Nach dem Wahldesaster der ÖVP bei der Nationalratswahl im Herbst 2008 hatte Pröll Wilhelm Molterer abgelöst und trat damals 40-jährig als jüngster ÖVP-Obmann in der Geschichte der Partei sein Amt an.



Am 28. November 2008 wurde Pröll mit 89,6 Prozent der Delegiertenstimmen zum Parteiobmann gewählt - das schlechteste Wahlergebnis für einen Volkspartei-Chef seit 1945, abgesehen von drei Wahlen, bei denen es zu Kampfabstimmungen gekommen war. Das bisher beste Ergebnis erreichte Ex-ÖVP-Chef Alois Mock bei seiner ersten Wiederwahl 1980 mit 99,6 Prozent - abgesehen von den einstimmigen Ergebnissen von Leopold Figl 1947 und Julius Raab 1954.



An der ÖVP-Spitze stand als erster für einige Monate Leopold Kunschak, der später Nationalratspräsident wurde. Ihm folgten Leopold Figl (1945-1952), Julius Raab (1952-1960), Alfons Gorbach (1960-1963), Josef Klaus (1963-1970) und Hermann Withalm (1970-1971). 1971 übernahm Karl Schleinzer die Parteiführung. Dieser verunglückte allerdings im Sommer 1975 und die ÖVP bestellte Josef Taus, der schon 1971 im Gespräch war, zum neuen Obmann. Nach verlorenen Wahlen in den Jahren 1975 und 1979 stellte sich Taus nicht mehr der Wiederkandidatur. Ihm folgte Alois Mock.



Mock wurde 1989 von Josef Riegler abgelöst, dessen Nachfolger war Erhard Busek. 1995 übernahm Rekordhalter Schüssel, er wurde erst 2007 von Molterer abgelöst.



(APA)



Spindelegger zum ÖVP-Chef gekürt



+++ Michael Spindelegger, der freundliche Schwarze