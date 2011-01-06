Spione bei Renault

Die Details über die Affäre sind noch unter Verschluss. Renault sprach lediglich von "sehr ernsten Vorgängen". Die suspendierten Manager hätten in dem Unternehmen "besonders strategische Positionen" innegehabt. Nach übereinstimmenden Quellen gehörte einer von ihnen zu den 30 Mitgliedern des Direktoriums, die unmittelbar Konzernchef Carlos Ghosn unterstellt sind. Ein anderer war demnach an der Entwicklung der Elektroautos beteiligt, dem Vorzeigeprojekt des Unternehmens.



"Es scheint, dass es um Elektroautos geht", bestätigte Besson dem Privatsender RTL - ohne nähere Angaben. Dafür spricht in der Tat sehr viel: Schließlich haben Renault und sein japanischer Partner Nissan bereits gut 4 Mrd. Euro in die Entwicklung von Elektroautos investiert, jährlich sind für diesen Bereich Ausgaben von 200 Millionen Euro geplant.



Mitte dieses Jahres will das Unternehmen zwei Modelle mit Elektromotoren auf den Markt bringen, das Familienauto Fluence und das kleine Nutzfahrzeug Kangoo Express. Bis spätestens Mitte 2012 sollen zwei andere Elektro-Modelle folgen, der Kleinwagen Twizy und die zur unteren Mittelklasse gehörende Limousine Zoe. Nissan verkauft sein erstes elektrisches Auto für den Massenmarkt, den Leaf, bereits in den USA und Japan.



Renault und Nissan setzen angesichts steigender Spritpreise und immer strengerer Umweltauflagen für Verbrennungsmotoren auf eine wachsende Nachfrage nach Elektroautos. Nach Einschätzung von Renault könnten diese Fahrzeugtypen bis zum Jahre 2020 in Frankreich zehn Prozent des Marktes ausmachen.



Die Affäre trifft das französisch-japanische Duo umso härter, als es einem immer schärferen Wettbewerb ausgesetzt ist. Auch die Konkurrenz arbeitet an Elektrofahrzeugen, sei es in Frankreich, Deutschland oder China.