Spitzenbeamte treten zurück

Der neue Außenministers Rex Tillerson wird es nicht leicht haben. Einem Bericht der Washington Post zufolge, ist das Spitzenpersonal der Behörde zurückgetreten. Obwohl keine Gründe angeführt wurden, ist klar, dass es sich dabei um eine Aktion gegen die Pläne des neuen Präsidenten Donald Trump handelt. Dieser wollte den langjährigen Staatssekretär im Außenministerium, Patrick Kennedy, ersetzen.

Die zurückgetretenen vier Spitzenbeamten haben allesamt sowohl unter republikanischen wie demokratischen Regierungen gearbeitet. Neben Kennedy sind die Unterstaatssekretäre Joyce Anne Barr und Michael Bond und Gentry O. Smith, der Leiter des Büros für Auslandsmissionen. Bereits vergangene Woche haben zwei Spitzenbeamte des State Departments gekündigt.