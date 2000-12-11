Splitter: Historische Speisekarte

Eine Speisekarte soll die historische Dimension des Nizza-Gipfels begreifbar machen. Bundeskanzler Wolfgang Schüssel bat seine Kollegen, die Menükarte vom samstägigen Abendessen zu unterzeichnen. "Das wird noch ein historisches Dokument", so seine Überlegung. Die prominent signierte Speisekarte will Schüssel der Aktion "Licht ins Dunkel" zur Versteigerung übergeben.