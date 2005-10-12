SPÖ droht mit erster Blockade im Bundesrat

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos, der unter anderem diese Passage mit Innenministerin Liese Prokop verhandelt hatte, reagierte im Gespräch mit der "Wiener Zeitung" heftig: "Die ÖVP hat jede Handschlagqulität verloren." Er habe große Mühe gehabt, das Fremdenpaket in der SPÖ durchzusetzen, nun komme die ÖVP mit einem Abänderungsantrag noch ehe das Gesetz überhaupt in Kraft ist. "Das ist Wasser auf die Mühlen derer, die sagen, mit der ÖVP kann man nichts vereinbaren."



Innenausschussvorsitzender, SPÖ-Abgeordneter Rudolf Parnigoni hat denn auch die Sitzung auf unbestimmte Zeit unterbrochen.



Die Regierung braucht zwar für diese Änderung im Nationalrat nicht die Zustimmung der SPÖ, allerdings kündigt Darabos an, dass dies der erste Fall sein werde, wo die SPÖ ihre neu gewonnene Mehrheit im Bundesrat einsetzen werde: "Wir werden diese Gesetzesänderung blockieren." Die ÖVP werde zur Kenntnis nehmen müssen, dass sich die Stimmenverteilung im Land verändert habe.