SPÖ geht kraftvoll ins Wahljahr

An dieser Klausur nehmen neben den SPÖ-Regierungsmitgliedern die SPÖ-Nationalratsabgeordneten, die SPÖ-Bundesräte, die sozialdemokratischen Europa-Abgeordneten sowie die Spitzenfunktionäre aller



Länderparteien teil.



Drei Themenschwerpunkte werden die Arbeit der Regierung in den nächsten Monaten · Klima: "Gewählt wird erst im Herbst 1999" · aber auch diese Klubklausur prägen: Arbeit, Sicherheit und



Lebensqualität, was auch die Steuerreform einschließt. Zum Thema Arbeit fordert Klima eine Trendwende am Arbeitsmarkt. Wohl konnten im vergangenen Jahr 30.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden,



dennoch stieg die Zahl der Arbeitslosen leicht an. Deshalb wird die Regierung als eine der ersten Maßnahmen eine "Beschäftigungsverträglichkeitsprüfung" für jeden Gesetzesentwurf oder jede Verordnung



beschließen und durchführen. Bezüglich älterer Arbeitnehmer und Frauen will Klima gemeinsam mit den Sozialpartnern in Form eines Bündnisses abgestimmte Maßnahmen treffen, weil es gesellschaftlich



nicht zumutbar sei, daß Menschen zwischen 40 und 50 Jahren schon zum alten Eisen zählen.



Klima regte auch bundesländerüberschreitende Investitionen für Infrastrukturmaßnahmen in Form eines "Masterplanes" für Forschung an, ebenso Hilfe für Unternehmensgründungen und Erleichterungen bei



Betriebsübergaben.



Thema der Klubklausur ist auch die Angleichung der sozial- und arbeitsrechtlichen Bestimmungen für Arbeiter an jene der Angestellten, wobei hier jedoch seitens der Unternehmer "Unzumutbarkeit" · vor



allem in bezug auf Abfertigung und Kündigungsfristen · schon signalisiert wurde.