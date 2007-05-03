SPÖ macht gegen neuen AUA-Aufsichtsrat mobil

Reichl hatte in der Vergangenheit für die ÖIAG, die für die Republik 39,8 Prozent der AUA-Anteile hält, eine Studie über strategische Partner für die AUA erstellt. SPÖ-Verkehrssprecher Kurt Eder wirft Reichl vor, darin eine Annäherung der AUA an die Lufthansa empfohlen zu haben, was nicht im Interesse der AUA sei. Außerdem sei die Roland-Berger-Gruppe als Berater für die Lufthansa tätig. Eine Bestellung Reichls in den AUA-Aufsichtsrat hätte "eine Optik, wie sie schiefer nicht sein kann", sagt Eder.



SPÖ-Bundesgeschäftsführer Josef Kalina fragt sich gar, ob ein Verkauf der AUA an die Lufthansa vorbereitet werden soll, und spricht von einem "klaren Affront gegen die Regierungslinie".



Eder stellt ÖIAG-Vorstand Peter Michaelis die Rute ins Fenster: "Wenn die ÖIAG tatsächlich Reichl in den Aufsichtsrat schickt, muss man sich fragen, ob der ÖIAG-Vorstand noch die Interessen der Eigentümer der AUA, nämlich der Österreicherinnen und Österreicher, vertritt."

ÖVP-Ikrath nicht froh

Der ÖVP-Abgeordnete und Generalsekretär des Sparkassen-Verbandes, Michael Ikrath, meint, Aufsichtsratsbestellungen seien einzig und allein Sache der zuständigen Organe. Politische Zurufe seien nicht angebracht. Wirklich froh ist er aber auch nicht über Reichls Nominierung: "Persönlich frage ich mich schon, ob es gescheit ist, jemanden in den Aufsichtsrat zu schicken, der in der Frage der strategischen Zukunft der AUA so klar Stellung bezogen hat", sagt Ikrath.



Die ÖIAG meint dazu, die Nachbesetzung im Aufsichtsrat stehe nicht im Zusammenhang mit einer Entscheidung über die Eigenständigkeit der AUA. Für diese gebe es durch die jüngste Restrukturierung bereits eine solide Basis.