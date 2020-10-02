SPÖ will Maskenpausen

Handelsbedienstete und Gastronomiemitarbeiter müssen Masken zum Schutz einer Ansteckung mit dem Coronavirus tragen. Die SPÖ hat nun im Hohen Haus die Initiative für die Einführung von Masken-Pausen ergriffen. Der SPÖ-Antrag, der im Sozialausschuss eingebracht wurde, sieht die Umsetzung ab November vor.



Demnach soll bei Arbeiten mit Maskenpflicht nach jeweils zwei Stunden eine Kurzpause von 15 Minuten gewährt werden - zusätzlich zu debn regulären Ruhepausen. Lassen Arbeiten, die nicht unterbrochen werden können, keine Kurzpausen zu, so muss laut dem SPÖ-Antrag danach eine ununterbrochene Pause von zumindest einer halben Stunde gewährt werden. Das soll für die Privatwirtschaft als auch für Beamte und Lehrer im öffentlichen Dienst gelten.



Die Vertreter der Wirtschaft sehen keine Notwendigkeit für eine gesetzliche Regelung. das sei Sache der Sozialpatrner, argumetierten sie. Die Gewerkschaft wird die 15-Minuten-Pause für maskenpflichtige Berufe denn auch im Zuge der Kollektivvertragsverhandlungen zum Thema machen.



SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner fordert außerdem eine generelle Gratis-Impfung gegen Influenza für alle Österreicher. Sie will außerdem in einer Anfrage an den Gesundheitsminister Aufklärung zum Beschaffungsvorgang des Grippe-Impfstoffes.