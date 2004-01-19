Sport? -Nein, danke!

Pollmer, Frank und Warmuth empfehlen trotzdem nicht, sich Churchill zum Vorbild zu nehmen. Wäre Sport ein Medikament wie jedes andere, behaupten sie, hätte es nicht die geringste Chance, zugelassen zu werden. Denn seinem - zweifelhaften - Nutzen stünden unzählige Risiken und Nebenwirkungen gegenüber.



Was hat man davon, wenn man regelmäßig Aerobic, Jogging oder Nordic Walking betreibt, wen man sich bei Marathonläufen völlig verausgabt oder wenn man einer anderen Art des Ausdauersports frönt? Zunächst einmal, verkünden Pollmer, Frank und Warmuth, ist die Wahrscheinlichkeit nicht gerade gering, dass man sich dadurch früher oder später chronische Schäden zuziehen wird. Hiervon können die Kapseln, Bänder, Sehnen und Muskeln betroffen sein.



Des weiteren kann es zu "Läuferknien", Haarrissen am Schienbein und am Mittelfußknochen, Ermüdungsbrüchen, Schleimbeutelentzündungen, zu verschlissenen Gelenken und Knochen und zu starken Rückenbeschwerden kommen.



Hinzu kommt das Risiko, von den Opiaten abhängig zu werden, die der Körper bei Überlastung selbst produziert. Und wer eine Vorliebe für Waldläufe hat, hat außerdem günstige Aussichten, Erfrierungen davonzutragen, von rabiaten Greifvögeln, Wildschweinen und Hunden verletzt oder von Zecken und Stechmücken attackiert und mit lebensbedrohlichen Bakterien und Viren infiziert zu werden.



Aber das ist noch längst nicht alles. Nach Pollmer, Frank und Warmuth deutet vieles darauf hin, dass übermäßige körperliche Anstrengung oft eine Schwächung der Abwehrkräfte und eine erhöhte Anfälligkeit für Infektionskrankheiten nach sich zieht. Ausdauersportler, die Glück haben, kommen mit Husten, Schnupfen und Heiserkeit davon. Wer Pech hat, erkrankt am Pfeifferschen Drüsenfieber oder handelt sich eine Herzmuskelentzündung ein.



Drohende Magersucht



Nicht viel besser ergeht es oft solchen Frauen, die sich der rhythmischen Sportgymnastik, dem Ballett oder Turnen verschrieben haben. Sie können damit rechnen, dass sie sich eine Wirbelsäulenverkrümmung oder Schädigungen der Bänder, Sehnen, Kapseln, Knie- und Sprunggelenke zuziehen werden. Außerdem sind sie stark gefährdet, ein Opfer der Magersucht oder der Ess-Brech-Sucht zu werden. Dasselbe Schicksal droht allen Frauen, die exzessiv Ausdauersport treiben, weil sie dem Schlankheitswahn verfallen sind.



Aber ist der Sport nicht wenigstens geeignet, den Körper von lästigen Fettpolstern zu befreien? Auch das bestreiten Pollmer, Frank und Warmuth. Sie halten es mittlerweile für erwiesen, dass Sport gegen Überwicht genauso wenig ausrichtet wie alle Diätprogramme. Der Grund: Der Körper versucht zwanghaft, sich die Energie zurückzuholen, die ihm durch den Sport entzogen worden ist.



Keine Krebsvorbeugung



Auch dass Sport Herz-Kreislauf- Erkrankungen und Krebs vorbeugt, wollen Pollmer, Frank und Warmuth nicht wahrhaben. In ihren Augen ist bei den unzähligen Untersuchungen, die es hierüber gibt, kaum mehr herausgekommen als Spekulationen. Allenfalls soviel halten sie für einigermaßen sicher: Durch Ausdauersport kann die Leistungsfähigkeit des Herz-Kreislauf-Systems gesteigert werden.



Aber dass sich damit auch die Herzgesundheit verbessert, ist bislang nur eine wacklige Hypothese. Und: Sport kann vor Brustkrebs schützen, weil er die Produktion von Östrogenen hemmt. Das trifft aber nur auf Frauen zu, die frühzeitig und exzessiv Sport treiben und die außerdem zu Magersucht neigen. Ansonsten gilt: Diejenigen, die viel Sport treiben, erkranken genauso häufig an Krebs, dafür aber häufiger an anderen Krebsarten.



Doch steht nicht fest, dass sich Sport segensreich auf die Lebenserwartung auswirkt? Pollmer, Frank und Warmuth bezweifeln das und verweisen auf die überraschenden Befunde einer Langzeitstudie, die vor gut einem Jahrzehnt abgeschlossen worden ist. Hunderte von Absolventen der Michigan State University wurden dabei alle acht Jahre befragt. Das Resultat: Um alt zu werden, braucht man in erster Linie den richtigen Körperbautyp.



Von den untersuchten Akademikern erreichten die athletischen Typen das höchste Alter, durchschnittlich ein Jahr eher starben die spillerigen Leptosomen, durchschnittlich vier Jahre eher die rundlichen Pykniker. Ob die Betreffenden früher Sport getrieben hatten oder nicht, spielte für ihre Lebenserwartung offenbar überhaupt keine Rolle.



Scharlatanerie



Pollmer, Frank und Warmuth schreiben ebenso witzig wie provokativ und lassen nichts unversucht, die Propagandisten des Körper-, Gesundheits-, Fitness- und Jugendlichkeitskults als Scharlatane zu entlarven. Tatsächlich nehmen sie etliche Irrtümer, Vorurteile und Mythen, die heute über Waschbrettbäuche, Energydrinks oder Laktatwerte in Umlauf sind, nach allen Regeln der Kunst auseinander. Ihr Vorwurf, die Sportmedizin würde dauernd ihre statistischen Daten solange durch die Mühle drehen, bis sie genau das aussagen, was sie aussagen sollen, ist allerdings maßlos überzogen.



Oft genug kann die Sportmedizin allein schon deswegen keine eindeutigen Ergebnisse liefern, weil sich auch mit den ausgefeiltesten Methoden nicht exakt ermitteln lässt, in welchem Maße die Gene, die Umwelt, der Lebensstil oder der soziale Status über Gesundheit und Krankheit bestimmen.



Eine Frage der Gene



Jeder Mensch, verkünden Pollmer, Frank und Warmuth, hat einen anderen Körper, einen anderen Stoffwechsel, Hormonhaushalt und Bewegungsdrang. Weshalb dasselbe nicht allen gleich gut bekommen muss. Wer keine Lust auf Sport hat, soll guten Gewissens darauf verzichten, lieber spazieren gehen, sich von Zeit zu Zeit einen guten Bordeaux gönnen und darauf hoffen, mit ebenso guten Genen ausgerüstet zu sein. Eine sympathische, aber alles andere als ungefährliche Botschaft.



Und übrigens: Auch wenn sich das Pollmer, Frank und Warmuth nur schlecht vorstellen können - schon die Neandertaler dürften eifrige Jogger gewesen sein. Sie mussten es sein, um den Herden auf ihren wochenlangen Wanderungen folgen zu können.



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Udo Pollmer/Gunter Frank/Susanne Warmuth: Lexikon der Fitness-Irrtümer. Eichborn, Frankfurt a. M. 2003. 427 S.