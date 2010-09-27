Sportliches Recht

Das Arbeitsrecht wird auch hierzulande im Fußball gerne gedehnt, bis es reißt und gewisse Statuten der großen Sportverbände könnten vermutlich problemlos als sittenwidrig angefochten werden. Mag sein, dass Fuentes 200 Sportler gedopt hat, diese nie entdeckt wurden, sie deshalb weiterhin ihrer Beschäftigung nachgehen können und damit gutes Geld verdienen. Aber strafrechtlich ist es nun einmal kein Vergehen. Punkt. Daher ist es wohl viel fragwürdiger, warum überhaupt einzelne Protokolle (und damit Namen von Sportlern) an die Öffentlichkeit gelangt sind.