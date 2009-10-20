Sprache auf Diät

Schon der optische Kontrast zwischen Alm-Idylle und übergewichtigen Jugendlichen war gewaltig. Der richtige Schock bei "Österreich isst besser" kam Montag auf ATV aber erst, als man die Diätlager-Absolventen sprechen hörte: "Wer hot des Klo so angschissn?" - "Mir geht de Hackn (Stall ausmisten) so am Oarsch" - "I muass de Scheiß-Glasln wegräumen" und so weiter. Kaum ein Satz ohne Fäkal- oder Unmutsäußerungen - bei den Burschen wie bei den Mädchen, von denen die jüngste gerade 13 war. Und man fragte sich angesichts der ständigen Flucherei bald, warum die fast einheitlich Blech-Stöpsel im Gesicht tragenden Dicken überhaupt hier mitmachten. Ebenso wie man sich fragte, warum Menschen mit dermaßen schlechten Manieren im TV auftreten müssen. Über allem schwebte eine sauber-adrette Sasha Walleczek, die im Finale ein Lagerkind hinauswarf. Weil es heimlich rauchte. Immerhin.