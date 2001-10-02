Sprache liegt im Hören

Alfred A. Tomatis praktizierte in den 1950er-Jahren als HNO-Arzt in Paris. Er beschäftigte sich vor allem mit dem Bezug Sprache und Hören. Er stellte fest, dass die menschliche Stimme als Obertöne nur jene Frequenzen enthält, die das Ohr hört. Gibt man dem Ohr die Möglichkeit, nicht oder nicht mehr gut wahrgenommene Frequenzen wieder korrekt zu hören, so können diese wieder in der Stimme reproduziert werden.



Bei der Tomatis-Methode werden, durch verschiedene Einstellungen über einen speziellen Kopfhörer, die Muskeln, die die Hörknöchelchen Hammer, Amboss und Steigbügel verbinden, trainiert, so dass sie das Trommelfell besser spannen können. Dadurch kann das Ohr Frequenzen besser differenzieren. Neben der therapeutischen Anwendung bei Hörstörungen, findet die Methode auch im Erlernen von Sprachen Gebrauch.



Doch nun zur Praxis . . .



Während die deutsche Sprache im Frequenzbereich von 3000 Hertz endet, fängt beispielsweise das britische Englisch hier überhaupt erst an. "Deshalb ist es für viele Leute schwierig die Sprache richtig auszusprechen, da sie im oberen Frequenzbereich nicht mehr differenziert genug hören", erläutert Röck. Er selbst hat die Methode in Frankreich getestet und ist überzeugt worden. Dann hat er sie nach Wien gebracht.



Nach einem Einstufungstest beginnt eine Hörphase, in der der Lernende sich in die Sprache "einhört", dann beginnt der Unterricht mit einem Native Speaker. "Es funktioniert mit jeder Sprache", so Röck. Die Sprachakademie bietet derzeit Deutsch, Englisch, Französisch, Russisch, Spanisch und Italienisch. "Auf Wunsch kann ich auch Unterricht in einer anderen Sprache organisieren", betont Röck. Auch sonst sind die Kurse maßgeschneidert, sowohl von der Zeiteinteilung als auch vom Inhalt und von der Dauer. "Meine Kunden sind zwischen 18 und 78" .



Infos: 01/969 06-17, FaxDW: -18;



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