Sprache mittels Körperhaltung

Hochinteressant war "Moment - Leben heute" am Montagnachmittag. Eine Sprache, die in Österreich nur etwa 10.000 Menschen beherrschen, wurde vorgestellt: Die Gehörlosensprache. Auf wie viele Details es dabei ankommt, ist den meisten, die sich akustisch verständigen, nicht bewusst. Nicht nur die Gebärden zählen - auch Mimik oder Körperhaltung: So entspricht etwa der nach vorne geneigte Oberkörper der Verbform "Zukunft", der nach hinten geneigte der "Vergangenheit".