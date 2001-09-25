Sprachen von der Wand

Man klebt es sich einfach an die Wand, irgendwo. Am Klo, übers Bett, in die Küche - am besten dorthin, wo man die meiste Zeit zum Schauen hat.



Vor mittlerweile zehn Jahren hatte Erwin Sternadl, Historiker und Sprachexperte, die Idee zum Sprachposter. Weil sich seine Schüler bestimmte Vokabel nicht merken konnten, hat er diese auf ein großes Blatt Papier geschrieben und an die Wand gehängt.



Die Zahl der Poster wächst stetig, so sind derzeit Grundwortschatz-Ausgaben für die Sprachen Latein, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch zu beziehen. Für Latein entstand erst kürzlich eine überarbeitete Fassung und zusätzlich ein Poster mit Aufbauwortschatz. Für die anderen Sprachen soll es nach und nach auch solche "Auffrischungen" geben. Immerhin passen über tausend Wörter und Redewendungen auf die 60 mal 90 cm große Fläche - ein kompletter Grundwortschatz.



Größte Latein-Aufgaben- Datenbank auch für Lehrer



Ervinus Bambergensis, wie sich Sternadl auch nennt, ist vorsitzender des Bamberger Vereins "Pro linguis orbis terrarum" - zu deutsch: "Die Sprachen der Erde". Er spricht fließend Latein und möchte diese Begeisterung für eine in seinen Augen ganz und gar nicht tote Sprache auch an die Lateinschüler weitergeben.



In der größten Latein-Schulaufgaben-Datenbank Deutschlands hat er bereits über 10.000 Texte zusammen getragen, was nicht nur Schülern zu Gute kommt, die Übungsaufgaben brauchen, sondern auch Lehrern, denen die Ideen ausgegangen sind. Per Fax kommt die Angabe für die nächste Schularbeit einfach ins Haus. Die Aufgaben können jedoch von österreichischen Beispielen abweichen. Universal einsetzbar ist dahingegen das PC-Lernprogramm, das auch von der Sprachwerkstatt Sternadl entwickelt wurde.



Näheres über die Latein-Datenbank und das Computerprogramm finden Sie unter: http://www.latein.at/r.



Die Sprachposter sind in Österreich am besten über die Universitätsbuchhandlung Gerold, Graben 31, Tel. 01/533 50 14-0 zu beziehen. Infos: http://www.sternadl.de/ .