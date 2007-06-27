Nun hat ihn auch Radio Niederösterreich: den Deal . Genauer gesagt: den Eurofighter-Deal , und das gleich mehrmals in den Frühnachrichten am Mittwoch. Eine denkwürdige Entwicklung: Galten doch die Regionalsender bisher gemeinhin als letzte Bastion traditioneller Ausdrucksweisen, wo sogar die Schlager noch in nennenswerter Anzahl auf Deutsch vorgetragen werden (wenngleich die meisten Texte um nichts weniger banal sind wie ihre englischen Pendants).
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Das schlimme an Modewörtern wie Deal: Sie ersetzten meist gleich mehrere deutsche Begriffe, beim Deal etwa die Wörter Geschäft, Kauf, Handel. Das medial ebenfalls schon allgegenwärtige Ticket steht für Opernkarte genauso wie für Parkschein, Strafzettel oder den Sitz im Nationalrat. Hätte nicht gerade der ORF als nationale Institution (wie die "Wiener Zeitung") einen besonderen Auftrag zur Pflege deutscher Sprachvielfalt?