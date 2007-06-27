Sprachvielfalt

Nun hat ihn auch Radio Niederösterreich: den Deal . Genauer gesagt: den Eurofighter-Deal , und das gleich mehrmals in den Frühnachrichten am Mittwoch. Eine denkwürdige Entwicklung: Galten doch die Regionalsender bisher gemeinhin als letzte Bastion traditioneller Ausdrucksweisen, wo sogar die Schlager noch in nennenswerter Anzahl auf Deutsch vorgetragen werden (wenngleich die meisten Texte um nichts weniger banal sind wie ihre englischen Pendants).