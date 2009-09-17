Spritzensport

Doping im Spitzensport ist nicht nur ein hochsensibles Thema, sondern auch ein praktisch unlösbares Problem. Dies erwies sich Mittwoch Abend im "Journal-Panorama" auf Ö1 aufs Neue. Auswege aus der Misere konnte die Sendung zwar vorhersehbarer Weise nicht aufzeigen, Positives (im guten Sinn des Wortes) gibt es trotzdem zu vermelden: Wirklich kontrovers geführte Diskurse, besonders wenn Gunnar Prokop und die vehemente Doping-Gegnerin und Spitzenläuferin Andrea Mayr aufeinander prallten. Zum anderen verrichtete Diskussionsleiter Bernd Koschuh gute journalistische Arbeit, indem er bei wortreichen Versuchen, eine heikle Frage zu umschiffen, gekonnt nachhakte.



Ein Vorwurf Prokops blieb leider unkommentiert stehen: Die mediale Berichterstattung über Doping schade dem Sport. Hier hätte es sich doch empfohlen, die Rolle der Medien unmissverständlich klar zu machen.