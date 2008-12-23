Staat spendiert der Hypo Alpe Adria 900 Millionen

Die Kernkapitalquote der Hypo steigt dadurch zum Jahresende auf 8,4 Prozent. Die Hypo muss dafür jährlich acht Prozent Dividende bezahlen.



Der Bund kann sein PS-Kapital zudem jederzeit in Stammaktien umwandeln, die Hypo kann dies frühestens nach fünf Jahren tun. Die Bank, die im Mehrheitseigentum der selbst schwer angeschlagenen Bayerischen Landesbank steht, hat zuletzt von den Bayern 700 Mio. Euro Kapitalerhöhung erhalten. (APA)