Staatsschutz neu, Geld für Impfungen

Es war noch einmal ein langer, intensiver Parlamentstag. Ein Marathonprogramm mit 33 Tagesordnungspunkten wartete am Donnerstag beim letzten Sitzungstag vor der Sommerpause des Nationalrats auf die Abgeordneten. Inhaltlich stand dabei die lange diskutierte Reform des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) im Mittelpunkt. Für diesen Umbau gab es letztlich breiten Konsens, neben den Regierungsparteien ÖVP und Grüne stimmten auch SPÖ und FPÖ zu, den Neos ging die Kontrolle der neuen Einrichtung letztlich "nicht weit genug".



Eines war allerdings über alle Fraktionsgrenzen hinweg unbestritten: die Notwendigkeit einer Reform des Staatsschutzes. Das BVT war spätestens nach dem Terroranschlag in der Wiener Innenstadt im November des vergangenen Jahres noch stärker ins Kreuzfeuer geraten, weil ihm Pannen im Vorfeld des Attentats angekreidet worden sind. Schon davor war wegen des Vorwurfs, dass es Datenlecks gegeben habe, der Vertrauensverlust zu internationalen Partnerdiensten massiv beklagt worden.



Nach langwierigen Diskussionen erfolgt nun mit dem Umbau des BVT ab 1. Jänner kommenden Jahres eine Trennung in Nachrichtendienst und einen Bereich mit staatspolizeilichen Aufgaben, wobei beide aber weiterhin unter einem Dach im Innenministerium angesiedelt bleiben. Aus dem BVT wird damit die "Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst", kurz DSN. Um vor allem den Informationsfluss zwischen den Behörden zu verbessern - das galt bisher als einer der zentralen Schwachpunkte - werden Fallkonferenzen etwa auch mit Organisationen zur Deradikalisierung terroristischer Gefährder eingerichtet. Neu ist die Schaffung einer unabhängigen Kontrollkommission. Diese kann entweder von sich aus tätig werden oder über konkreten Antrag des Innenministers oder des Ständigen Unterausschusses im Parlament. Eine Evaluierung der Reform ist bis spätestens 2026 vorgesehen.



In einer betont sachlichen Debatte freute sich Innenminister Karl Nehammer vor allem über die breite Zustimmung zur "größten Reform" des Verfassungsschutzes in der Zweiten Republik handle. Damit werde das Fundament für eine "neue Schutzmauer" zur Sicherung von Freiheit, Menschenrechten und Demokratie geschaffen. "Das größte Problem des BVT war der Vertrauensverlust", konstatierte er, auch zu den internationalen Partnerdiensten. Dieser Punkt bei der "Modernisierung" des Staatsschutzes und Nachrichtendienstes stand auch für den Koalitionspartner in Person des Abgeordneten Georg Bürstmayr im Vordergrund.

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