Städtische und Erste setzen auf engere Kooperation

Als "Perle der Wiener Städtischen-Gruppe" bezeichnet der Generaldirektor der Wiener Städtischen Gruppe, Günter Geyer, das slowakische Tochterunternehmen Kooperativa Poist'ovna, a.s., im Rahmen einer Pressekonferenz. Das Unternehmen konnte im vergangenen Jahr die Prämieneinnahmen um 38,9% auf 179 Mill. Euro steigern. Der Marktanteil (17,7%) liege damit doppelt so hoch wie vor zwei Jahren.



Die drei slowakischen Tochtergesellschaften der Wiener Städtischen (Kooperative, Komunálna und Kontinuta poist'ovna) werden künftig enger mit der Erste Bank-Tochter Slovenska Sporitelna (SLSP) kooperieren, die mit 340 Filialen in der Slowakei vertreten ist. Seit Jahresbeginn werden über die SLSP Sachversicherungen der Städtische-Töchter verkauft. Die Zusammenarbeit soll nun auf die Bereiche Leasing und Bausparen ausgebaut werden, so Juraj Lelkes, Generaldirektor der slowakischen Kooperativa.